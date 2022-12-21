TÜRK-İŞ’in asgari ücret teklifi 9 bin lira

Asgari ücreti belirlemek için üçüncüsü yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi. Türkİş Başkanı Ergün Atalay, "40 senedir araştırma yapılıyor. Yoksulluk, açlık bununla ilgili. Uzman arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Ayın 1'inde açlık sınırı 7785 lira, yoksulluk 10 bin lira. Türk-İş'in teklifi 9 bin lira" dedi.

TÜRK-İŞ TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin planlanan son toplantı dün 14.10 itibariyle başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda işçi, işveren ve hükümet tarafları bir araya geldi. Toplantı 16.45 civarında sona erdi. Toplantı sonrasında bir açıklamada bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "40 senedir yoksulluk, açlık bununla ilgili uzman arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Ayın 1'inde açlık sınırı 7785 lira, yoksulluk 10 bin lira. Türk-İş'in teklifi 9 bin lira. Kabul edilirse imzalarız, yoksa masada olmayız" dedi.

HEYETLER BİR ARAYA GELDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplandı. Bugün üçüncü toplantısını yapan komisyonda işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.

İNSANLAR UMUTLA BEKLİYOR

Kavlak, bakanlığa girişinde asgari ücretin açıklanma ihtimaliyle ilgili soru üzerine, "Basın mensubu arkadaşlardan bana sürekli mesaj geliyor. Külliye'de bir hazırlık olduğunu söylüyorlar. İnşallah öyledir. Bir an önce bitsin, işimize gücümüze bakalım. İnsanlar umutla bekliyor. İnşallah onların umutlarını boşa çıkartmayacak bir rakam üzerinde uzlaşır, üçlü mutabakat şeklinde imzalarız. Amacımız, arzumuz, umudumuz bu şekilde" diye konuştu.