  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı için ilan yayımladı.

23.12.2022, 09:21

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. İlgili Kanunun 23. ve 24/e maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan "Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi"ne haiz adaylar başvuru yapabilir." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA