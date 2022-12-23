Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. İlgili Kanunun 23. ve 24/e maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan "Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi"ne haiz adaylar başvuru yapabilir." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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