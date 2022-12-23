Mimar Kamil Yıldırım hayatını kaybetti

İZMİR ve Çeşme ilçesinin tanınmış simalarından Yüksek Mimar Kamil Yıldırım, 78 yaşında vefat etti. Bir süredir tedavi gören Yıldırım, bu sabah hayata gözlerini yumdu. 56 yıllık meslek yaşamındaki başarıları, cemiyet hayatı ve sivil toplum kuruluşlarındaki deneyimleriyle İzmir'in sevilen isimlerinden olan Yıldırım, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın da kurucuları arasındaydı. Turgutlu Halilbeyli Sağlık Ocağı ve Dereköy Camisi şadırvanının inşaatlarını yapan ve birçok kuruluşa yardımlarını sürdüren hayırsever işadamı 1992 yılından beri İzmir Ticaret Odası ve Mimarlar Odası'nda faaliyetlerini sürdürmekteydi. Yıldırım 20 yıl süresince İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği yaptı. Yüksek Mimar Kamil Yıldırım, İzmir ve çevresinde birçok bina, işyeri, otel, villa ve konut inşaatı yapan Protor Proje Şirketi'nde ticari faaliyetlerini hayatının son günlerine kadar başarıyla sürdürdü.

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