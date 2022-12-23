“Taş üstüne taş koyan herkes yol arkadaşımız”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir'de Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'ne katıldı. Zirveye İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, üniversite rektörleri ile oda başkanları da katıldı. Bakan Varank burada yaptığı konuşmada, "TBMM'ye gittiğimizde muhalefet milletvekillerimiz bize 'Yüksek teknoloji nerede?' diye soruyor. Bu sorunun cevabını Kılıçdaroğlu verdi. Kendi düzenlediği vizyon toplantısına neden katılmadığı sorulunca 'Oturduğum yerden Amerika'yı izliyorum' dedi. Kılıçdaroğlu'nun yüksek teknoloji vizyonu oturduğu yerden Amerika'yı izlemek. Bizim için yüksek teknoloji burada, bu paydaşların üretiminde" diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ GEZİN YETER

"Hamdolsun yüksek teknoloji üreten bir Türkiye'de yaşıyoruz" diyen Varank, "Bunları görmek için New York'a, Almanya'ya gitmeye gerek yok. Türkiye'yi gezmek yeterli" dedi. Desteklerin süresinin 2028'e kadar uzatıldığını belirten Varank, "Bu sene bu rakam 600 milyon lirayı bulacak" dedi. Varank, İzmir'de Ar-Ge ve inovasyon sisteminin ilerlediğini, İstanbul- Kocaeli- İzmir üçgeninde bir inovasyon ekseni oluşturmaya çalıştıklarını ve İzmir'e destek vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

"KEŞKE SOYER DE GELSEYDİ!"

ZAMAN zaman Ar-Ge ve inovasyondan bahsettiğimizde diyorlar ki; 'Siz sadece kendi belediyelerinizle, -tırnak içinde söylüyorum- 'Kendi yandaşlarınızla çalışıyorsunuz.' Emin olun; bu eleştirilerin tamamı haksız" diyen Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehirde kuluçka merkezlerinden ilki, Ankara'da gerçekleştirildi. Paydaşı Ankara Büyükşehir Belediyesi. CHP'li. Demek ki; siyasi parti ayrımı gözetmiyoruz. Tunç Soyer'i davet ettik, keşke bu toplantıya gelseydi. O da bir CHP'li belediye olarak Ar-Ge ve inovasyon alanında neler yapıldığını duysaydı. Bu ülkede taş üstüne taş koyan kim varsa, bilsin ki; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onların yol arkadaşıdır."

"KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK"

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün öğleden sonra da Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Teknik Tekstil Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Gündemlerinin girişimcilik, katma değer, istihdam olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Türkiye'nin rol yapmayı beceremeyen oyuncuların oynadığı mağduriyet sosuna bulanmış kötü tiyatro girişimleriyle kaybedecek vakti yok' diyor, temel atmalara, açılışlara, proje tanıtımlarına yetişmeye çalışıyoruz. Eminim milletimiz de bu gayreti görüyor. İnşallah zamanı geldiğinde de doğru tercihleri yaparak bu gayretin gereğini inşallah yerine getirecektir" dedi.

SEBAHATTİN ALP