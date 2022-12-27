Türkiye’nin ’altın’ çağı! Berat Albayrak’ın hamlesi Merkez Bankası’nı ilk 5’e taşıdı

Enflasyonla sarsılan küresel ekonomiler faiz silahına sarıldı. Resesyon riskiyle karşılaşılan ekonomilerde ağır faturayı çalışanlar ödedi. Milyonlarca insanın işsiz kaldığı dönemde Türkiye kendine has ekonomi modeliyle pozitif olarak ayrıştı. Büyüme rakamları, istihdam artışıyla birlikte dövizdeki stabilizasyon modelin kendini başarıyla kanıtladığının göstergesi oldu.

Ancak Türkiye'nin elde ettiği başarılar uluslar arası alanda olduğu kadar ulusal düzeyde de karalanmaya çalışılıyor. Muhalefetin, "Cari açık, uyuşturucu parası ile finanse ediliyor" düzeyindeki çirkin saldırıları bunun somut örneği. Ancak Türkiye'nin ekonomik başarının altında temeli sağlam atılmış adımlar yatıyor. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı sırasında başlanan 'altın' hamlesi meyvelerini veriyor.

MUHALEFETİN CARİ AÇIK YALANI

Sabah gazetesi yazarlarından Okan Müderrisoğlu yaşanan süreci detaylarıyla köşesine taşıdı:

Türkiye Cumhuriyeti'ni, geleneksel ittifak zinciri içinde yörünge devlet olarak tutmayı amaçlayan, külfete katlanmasını isterken nimete ortak olmasına itiraz eden emperyalist güçler, şimdilerde "ekonomide şüphe uyandıracak" şekilde "yayın ve yönlendirme faaliyeti" içindeler!

Öyle ki bu kurgularına muhalefet partileri bile alet olabiliyor. Mesela, "Cari açık, uyuşturucu parası ile finanse ediliyor" diyebiliyor veya "Ödemeler dengesi bilançosundaki net hata noksan kalemi üzerinden Rus kara parası geliyor" iddiasında bulunabiliyorlar!

RUSYA'DAN DÖVİZ GİRİŞİ DÜŞÜK SEVİYEDE

Oysa...

Rusya bağlantılı resmi veriler gösteriyor ki...

Savaştan bu yana, Rusya'dan transfer olan servetin yüzde 98'i, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş durumda. Türkiye'ye ise Rus orta sınıfına ait birkaç milyar dolar geldiği tahmin ediliyor. Onlar da genellikle gayrimenkul sektöründe yoğunlaşıyor.

Yani... Öne sürüldüğü gibi Rusya menşeli, kaynağı belirsiz, ciddi miktarda nakit döviz girişi görünmüyor.

NET HATA NOKSAN MESELESİ

Net Hata Noksan demişken... Gerekçesi ülkeler bazında farklı olsa da bu husus sadece Türkiye ekonomisine özgü değil. Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'nin net hata noksan kaleminde yaklaşık 14 milyar dolar döviz akımı söz konusu iken, aynı kalemin büyüklüğü ABD için 159 milyar dolar, Almanya 88 milyar dolar, İngiltere 69 milyar dolar...

Bu meselenin teknik detayı uzun. Lakin Türkiye'yi "kara para cenneti gibi gösterme" girişimlerinin özünde stratejik karmaşık hesaplara dayandığı asla unutulmamalı.

ALBAYRAK'IN 'ALTIN' HAMLESİ

Bu vesile ile bir diğer hususu da hatırlatmayı görev bilirim.

Şöyle ki...

Uluslararası rezerv toplamımızda altın stoku da önemli yer tutuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı sırasında Berat Albayrak basiretli bir kararla, Türkiye'nin yurtdışındaki altın varlığını kademe kademe ülkeye getirdi.

Bugün Merkez Bankası, yılsonu için 800 ton altın rezervi hedefine ulaşmak üzere. Bir bu kadar mühim husus da yaklaşık 150 ton altının doğrudan Merkez Bankası'nın sahipliğinde olması. Özetle... Bugün Merkez Bankamız, sahip olduğu altın rezervi ile dünyada ilk 5'e giriyor!

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ENERJİDE DE ALBAYRAK İMZASI

Öte yandann Fatih Sondaj Gemisi, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi buldu. Çaycuma-1 sondajı ve mevcuttaki doğal gaz keşfi ile birlikte Türkiye'nin toplam gaz rezervi 710 milyar metreküpe ulaştı.

Türkiye'de enerji devrimini başlatan hamlenin ardında da dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, imzası var. İlk kez Albayrak döneminde alınan sondaj gemileriyle başlayan ve filoya dönüşen araştırma gemileri bugünkü müjdelerin bayrak taşıyıcısı oldu.