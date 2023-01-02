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Haberler Ekonomi Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi almak üzere ilan açtı.

02.01.2023, 10:47 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023, 10:48

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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