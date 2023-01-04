Enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kasım 2022'den itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girildiğini ve geçen yılın Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin altında bir noktada kapatıldığını bildirdi. Bakan Nebati, sosyal medya hesabından, Aralık 2022 dönemine ilişkin enflasyon verilerini değerlendirdi. Aralık 2022'de aylık bazda tüketici fiyatlarında enflasyonun yüzde 1,18 olduğunu ve yıllık bazda 20,12 puan düşerek yüzde 64,27'ye gerilediğini belirten Nebati, "Aynı dönemde, yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde eksi 0,24 oranında gerçekleştiğini ve yıllık Yİ-ÜFE'nin 38,30 puan azalarak yüzde 97,72'ye gerilediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

BAŞARIYLA BİTİRDİK

Nebati, tüm dünyada zorlu koşullara sahne olan 2022 yılını, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli (TEM) sayesinde başarıyla geride bıraktıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Fiyat artışlarına yönelik aldığımız önlemler ve ücretlerde yapılan iyileştirmelerle vatandaşlarımızın alım güçlerini koruduk. TEM çerçevesinde enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedecekler. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizi 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlarken enflasyona karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizde, işsizliğe ve küçülmeye yol açmayan politikaları uygulamaya devam edeceğiz."

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN KONUT SİGORTASI

TÜKETİCİ fiyatları bazında Aralık 2022'de en fazla fiyat artışı yüzde 79,26 ile konut sigortasında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,45 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında görüldü. Konut sigortasındaki artışı yüzde 18,26 ile ilaçlar, yüzde 14,26 ile sağlık sigortası, yüzde 10,42 ile sudaki artış izledi.

YILLIK TÜFE ARTISI YÜZDE 64,27

TÜKETİCİ Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,18 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,24 azalış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2022 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 72,31, yurt içi üretici fiyatları yüzde 128,47 arttı. Yıllık enflasyon, son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon Nisan 2022'de yüzde 69,97 seviyesinde gerçekleşmişti. Aylık enflasyonda da son 16 ayın en düşük seviyesi kaydedildi.