İzmir’in ikinci çevre yolu için son karar 7 Şubat’ta

İZMİR'DE son dönemde tartışmalara neden olan trafik sorununa çözüm getirmek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmesi planlanan İzmir Kuzey- Doğu Çevre Otoyolu (2'nci çevre yolu) ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projenin İDK toplantı tarihini ilan etti.

Bakanlığın sitesinde yer alan duyuruya göre 7 Şubat 2023 tarihinde toplanacak olan İnceleme-Denetleme Komisyonu projenin tanıtım dosyasına son şeklini verecek. 5 milyar 283 milyon 49 bin TL'ye mal olacak çevre yolunun ÇED süreçlerinin tamamlanmasının ardından 4 yıl içinde hizmete açılması planlanıyor. 2. otoyolun proje güzergahına göre yeni yol Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Kemalpaşa, Buca'dan geçecek. 41 kilometrelik güzergâhta dört adedi otoyol- otoyol ve otoyol-devlet yolu bağlantısı olmak üzere toplamda 11 adet kavşaktan oluşacak.