2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2023 bedelli askerli fiyatı...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları genelge ile açıkladı. Böylece bedelli askerlik 2023 ücreti yeniden belirlendi. Peki 2023'te bedelli askerlik ne kadar olacak? İşte bedelli askerlik ücreti...

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre; bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,433684 olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgenin ardından bedelli askerlik 2023 fiyatlarına ilişkin hesaplamalar yeniden yapıldı. Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? sorusu yanıt buldu. Bedelli askerlik ücreti 2023'te Ocak-Temmuz dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ DE BELLİ OLDU

Öte yandan, Bakan Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgede kıdem tazminatı tavan ücreti de belli oldu. Buna göre; kıdem tazminatı tavan ücreti 2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu.