‘Elektrikli araçta 100 bine ulaşırız’

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, Haftabaşı sohbetlerinin konuğu oldu. Sektörün geleceği ve 2023'teki beklentilerine yönelik sorularımızı yanıtlayan Torun, elektrikli otomobil satışlarının 2023 yılında 100 bini bulabileceğini söyledi. Torun, " 2023'te ülkemizde 100 binin üstünde elektrikli araç satılacağını düşünüyorum. Bunun için en büyük dayanağım TOGG" dedi.



- Otomotiv sektöründe 2023 yılı beklentileriniz nelerdir?

Tedirgin başladığımız bir yıldı. Lakin 800 bin adet araç satılacağını öngörmüştük ve bunu hemen hemen tutturduk. 2023 yılı için de öngörümüz bu. 2016 yılında bir milyona yaklaşmıştık. Aynı rakamı 2025 yılına kadar yakalayabileceğimizi düşünmüyorum. 2023 çok farklı bir yıl. Seçim bu yıl olacak. Daha ihtiyatlı davranmak gerekiyor. Olanı korumak en mantıklısı olacak.



ÇİP KRİZİ DEVAM EDİYOR

- Çip krizinin geride kalması sektörü nasıl etkileyecek?

Aslında çip krizi devam ediyor. Lakin otomotiv sektörü için yönetilebilir hale geldi. Bizim Ege Bölgesi'nde bir çip fabrikası kurulması yönünde önerimiz vardı. Çip pazarı 2030 yılında 1 trilyon dolara ulaşabilir. Aslına bakarsanız şu anda 1 milyondan fazla araç satılması gerek. Arz sağlanmayınca ikinci el piyasası yükseldi.



- Sıfır araçların satışı için çıkan yasa sizce olumlu mu?

Elbette. Bir çeşit karaborsacılık yaratabiliyordu. Aracın ikinci el satışının sıfır satışından daha pahalı olduğu zamanları gördük. Ben bunu destekliyorum ama yeterli değil. Sevindiren düzenlemenin enflasyonla acilen oranlanması gerekiyor. Sürekli kendini güncelleyen sistem otomobil satışlarını hızlandıracaktır.



TOGG ÇOK HEYECAN VERİCİ



- Elektrikli araçları önümüzdeki dönemde neler bekliyor?

2023 yılında Yeşil Mutabakat, üretici ve ihracatçıların en önemli konularının başında gelecektir. Elektrikli araçlar çok heyecan verici. Türkiye'de 2022'de 7 bin 733 araç satıldı. Yıllık yüzde 171 artış var. Çok hızlı hayatımıza girecekler. 2023'te 100 binin üstünde elektrikli araç satılacağını düşünüyorum. Bunun için en büyük dayanağım TOGG. TOGG'un bu yıl çıkması çok heyecan verici.

MERT ALPDÜNDAR / HAFTA BAŞI SOHBETLERİ