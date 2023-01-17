Özel ihalede 250 milyonluk teklif

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan Çiğli Balatçık mahallesindeki 15 bin metrekarelik konut inşaat alanı için en yüksek teklifi 250 milyon TL ile Metropol Un Ürünleri firması verdi. 5 bin 547 metrekare büyüklüğündeki 22133 ada 3 parsel ile 10 bin metrekare büyüklüğündeki 22133 ada 5 parsel birlikte vitrine çıkarılmıştı.

Dondurulmuş gıda alanında üretim yapan şirketin sahibi ise iş insanı Fikret Yıldız. Şirketin, Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikası bulunuyor. Satışla ilgili son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek. Kararın önümüzdeki haftalarda Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Arsa için teklif veren gerçek ve tüzel kişiler şunlar: Mustafa Karabağlı, Neslişah Divrik Erdinç, Metropol Un Ürünleri, İzka Gayrimenkul İnşaat, Alares Elektrik, Uzun Otomotiv Akaryakıt Gıda.