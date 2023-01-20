Kuru incirde ihracat hedefi 70 bin ton

AYDIN'DA düzenlenen "Kuru İncir Kurulu" toplantısında konuşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EKMMİB) Başkanı Mehmet Ali Işık, 2022 yılında 70 bin ton kuru incir ihracatı karşılığı 246 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdıklarını, 2023 yılında da 70 bin ton ihracat hedeflediklerini söyledi. Işık, "Uzak Doğu'yu hedef pazar olarak görüyoruz" dedi. Toplantıda; Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihracatçı firmalar, İncir Araştırma Enstitüsü, Aydın Ticaret Borsası ve Nazilli Ticaret Borsası yetkilileri buluştu.

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