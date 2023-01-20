Seferihisar’a büyük göç

Son dönemde pandemi ile birlikte metropol hayatından uzaklaşmak isteyenlerin tercihlerinden biri de İzmir'in turistik ilçesi Seferihisar oldu. Seferihisar'ın çevresinde yer bulma yarışına giren vatandaşlar 4-5 katlı evler inşa etmeye başladı. Ciddi bir emlak baskısı altında olduklarını belirten Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özcan Kokulu, "Köyden dışa doğru göç vardı şimdi ise şehirden içe doğru göç var. Bölgeye inanılmaz bir nüfus geliyor. Coğrafya bozuluyor. Gelenler, dağın içine 5 katlı apartman dikiyor. Bölgede bir şeyler yolunda gitmiyor" dedi.

Seferihisar'da başta yazlıklar olmak üzere köy evlerine kadar ilgi artarken fiyatlaı da buna paralel olarak yükselmeye başladı. Vatandaşlar, bölgede arazi avına çıkarken Gödence-Gölcük hattında hiçbir vasfı olmayan boş arazilerin dönümünün 700 bin TL'ye kadar fırladığı, geçtiğimiz günlerde yine vasıfsız 1,5 dönümlük bir arazinin 1 milyon 200 bin TL'ye satıldığı belirtildi.

NÜFUS 15'TEN 40'A ÇIKTI

Üreticiler de iyi fiyat verildiği için arazilerini satmaya başladı. Özellikle İstanbul'dan bölgeye göç olduğunu ifade eden Kooperatif Başkanı Kokulu, "Çok büyük bir emlak baskısı altındayız. Göç tersine dönmüş durumda. Barajın sıfır noktasına ev dikiyorlar. Köylüler fiyatı iyi bulup satıyor. İstanbul'dan gelen paralı kişiler dağın içine 4-5 katlı ev yapıyor. Gölcük köyünde 15 nüfus vardı. 40 kişi göç etti şu an. Home office kurarak İstanbul'daki fabrikasını idare eden de var emekli olup gelen de.. Ciddi bir uyum sorunu yaşanıyor. Bazıları samimiyet kurmuyor, selam sabah vermiyor" diye konuştu. Gödence Muhtarı Ali Çetin ise kaçak yapılaşma ile ilgili duyumlar aldıklarını belirterek kaçak yapı yapan kişileri şikayet edeceğini söyledi.