Tüm zamanların altın rekoru

ONS altın fiyatları dokuz ayın zirvesine çıkarken gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Fed'in para politikasındaki yumuşama beklentisi doların değerinde gerilemeye yol açarken, gram altın bin 178 lira seviyelerini görerek büyük bir rekora imza attı. Ons altın ise 1900 dolar psikolojik bandını kırarak dokuz ayın zirvesine yerleşti. Kuyumcular ve uzmanlar artışların süreceğini belirtiyor.Gram altın fiyatları ons tarafından aldığı destekle sert yükselişler kaydediyor. Ukrayna-Rusya savaşının devam etmesi jeopolitik risklerin artmasına ve güvenli limanlara olan talebin sürmesine yol açtı. Altında ibre güvenli liman alımları ile sürekli yukarı yönlü hareket ediyor.