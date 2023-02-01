Rusya’ya narenciye ihracatı 5 yıldır artışta

TÜRKİYE'DEN Rusya'ya narenciye ihracatı geçen sene 429 milyon 655 bin dolara ulaştı. Türkiye'nin narenciye ihracatında ülkeler bazında ilk sırada yer alan Rusya'ya 2018-2022 yıllarında 1 milyar 877 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgilere göre, Rusya'ya narenciye ihracatı son 5 yılda sürekli artış gösterdi. Rusya'ya son 5 yılda en fazla mandalina ihracatı yapılırken, bu ürünü sırasıyla limon, portakal ve greyfurt takip etti. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, en fazla dış satımı Rusya'ya yaptıklarını aktardı.

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