Afetzedeye enerji aboneliğinde kolaylık

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) depremzedelerden elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken, olağanüstü hal süresi boyunca güvence bedeli alınmayacağını açıkladı. EPDK'den yapılan açıklamada, "Kurul, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik önemli bir karar aldı. Depremden etkilenen vatandaşlarımız ister deprem bölgesinde ikametini sürdürsün, ister başka bir şehirde ikamet etmeye başlasın, elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken OHAL süresi boyunca güvence bedeli ödemeyecek" denildi.

Depremden önce afet bölgesinde elektrik abonesi sayısı yaklaşık 6 milyon, doğal gaz abonesi sayısı ise 1.7 milyondu. Depremzedelerden 3 ay boyunca güvence bedeli alınmayacak. Doğalgaz aboneliğinde güvence bedeli 1.430 TL olarak uygulanırken, elektrik aboneliğinde ise yaklaşık 85 TL uygulanıyor.

BARIŞ ŞİMŞEK