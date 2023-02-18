DASK’a 158 bin 183 hasar ihbarı yapıldı

DOĞAL Afet Sigortaları Kurumu'nca (DASK) depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödemesinin gerçekleştirildiği ve hasar ödemelerinin hızla sürdürüldüğü belirtilerek, "16 Şubat 2023 saat 10.00 itibarıyla, tarafımıza ulaşmış 158 bin 183 hasar ihbarı bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

DASK'tan yapılan açıklamada, bölgede, yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirlenen binalar için sigortalılardan ihbar gelmesi dahi beklenmeden hasar süreçlerinin başlatılıp ödemelerinin gerçekleştirildiği belirtilerek Zorunlu Deprem Sigortası'nda günlük poliçe üretiminin yüzde 112 arttığı, Hakkari, Muş, Bingöl, Niğde, Bayburt, Kayseri ve Batman'ın sigortalılık oranında artış görülen iller olarak öne çıktığı ifade edildi.