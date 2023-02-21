Turkuvaz Medya’nın oyuncakları sevindirdi

TURKUVAZ Medya Grubu çalışanlarının deprem bölgesi için bağışladığı ve KARGOM Sende lojistik desteğiyle deprem bölgesine taşınan dördüncü yardım tırı Adana bölgesindeki AFAD yetkililerine teslim edildi. Yardım malzemeleri Türk Kızılayı ekipleri tarafından SABAH dağıtım kamyonetleriyle bölgeye gönderildi.

İlk sevkiyatlarda Hatay'ın Aşağıoba köyü, Adıyaman'ın Besni ilçesi ve köylerinde yaşayan yaşlılara ve çocuklara elbiseler, battaniyeler, ısıtıcılar ve oyuncaklar dağıtıldı. Sevinçleri gözlerine yansıyan çocuklar giyecek ve oyuncak getiren görevlilere sarılıp sevgilerini gösterdiler. Kırtasiye, giyim ve hijyen malzemeleri Antakya'da AFAD, Kızılay ve Turkuvaz Meyda Grubu ekiplerince vatandaşlara ulaştırıldı. Yardımların bir kısmı ise Samandağ ve Samandağ Engelsiz Yaşam Merkezinde dağıtıldı.

MUSTAFA KAYA