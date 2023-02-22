Deprem desteğine haciz iddiası asılsız

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, vergi dairelerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından verilen 10 bin liralık yardımlara haciz koyduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bakanlık açılmasında kamu alacaklarının tahsili için 6 Şubat'tan itibaren bölgede hiçbir haciz uygulaması olmadığı belirtildi. Bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde depremzedelere verilen 10 bin liralık desteğe vergi dairelerince borca mahsuben haciz konulduğu yönünde iddialar yer almıştı. Bölgede herhangi bir haciz uygulaması yapılmazken, tüm icra takipleri durduruldu. Açıklamada, daha önce hesapta haciz olsa dahi bu haczin, devlet tarafından yapılan 10 bin liralık deprem yardımlarına etki etmediğinin altı çizildi.

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