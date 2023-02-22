  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Deprem desteğine haciz iddiası asılsız

Deprem desteğine haciz iddiası asılsız

22.2.2023

Deprem desteğine haciz iddiası asılsız
HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, vergi dairelerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından verilen 10 bin liralık yardımlara haciz koyduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bakanlık açılmasında kamu alacaklarının tahsili için 6 Şubat'tan itibaren bölgede hiçbir haciz uygulaması olmadığı belirtildi. Bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde depremzedelere verilen 10 bin liralık desteğe vergi dairelerince borca mahsuben haciz konulduğu yönünde iddialar yer almıştı. Bölgede herhangi bir haciz uygulaması yapılmazken, tüm icra takipleri durduruldu. Açıklamada, daha önce hesapta haciz olsa dahi bu haczin, devlet tarafından yapılan 10 bin liralık deprem yardımlarına etki etmediğinin altı çizildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA