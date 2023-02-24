Evi az hasarlı olana da 10 bin liralık destek

Depremlerin ardından bölgede yaşamı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan seferberlik sürüyor. Konutu orta ve az hasarlı olana da başvuru şartı olmadan, acil ihtiyaçlarını karşılamaları için 10 bin liralık nakdi ödeme yapılacak. Ev sahipleri için 5 bin lira olan kira yardımı kiracılar için 3 bin liraya çıkarılırken ödemelerde ikamet esas alınıyor. Kiracı olup ikameti olmayanların kontrat ya da adına olan aboneliklerle kaymakamlığa başvurarak yıkılan, hasar gören konutta yaşadığını ispatlaması gerekiyor. Nakdi yardımlar hane başına olup ev sahibi ve kiracının hesaplarına ayrı ayrı yatırılıyor.

SİGORTA ŞİRKETLERİNCE

Hayatını kaybedenlerin aile yakınlarına yapılacak 100 bin liralık nakdi yardım başvuruları da il valiliklerince alınacak. Hasar gören konutta oturduğu kimlik paylaşım sistemi veya ikametgâh doğrulamasıyla tespit edilen afetzedelere barınma desteği sağlanıyor. Afetten etkilenenlere yapılan veya yapılacak devlet yardımlarının dışında evi, binası yıkılan, hasar görenlerden sigortası olanlara 640 bin lirayı geçmemek üzere zarar durumuna göre ödeme yapılıyor. Araba, minibüs gibi araçları hasar görenlerden kaskosu olanlara "doğal afet" maddesi olanların zararlarını sigorta şirketleri karşılayacak.

EŞYALARIN ZARARI DA KARŞILANIYOR

KONUT paket sigortası depremde zarar gören konutla birlikte eşyaların zararını da karşılıyor. Krediyle alınan konutlar için yapılan poliçeler içinde deprem teminatı da bulunuyor. Konutu yıkılanlara DASK poliçede yazan teminat tutarı üzerinden ödeme yapacak. Depremde otomobili, minibüsü zarar görenlerin yaptırdığı kaskoda "doğal afet" maddesi varsa zararları karşılanacak. Sigorta şirketi aracın piyasa rayiç bedeline göre zararı ödüyor.