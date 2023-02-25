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Haberler Ekonomi Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel alımı için ilan yayımladı.

25.02.2023, 09:45

Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 29(yirmidokuz) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişkin bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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