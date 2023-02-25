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Haberler Ekonomi TOKİ eliyle ilk konutlar Nurdağı ve İslahiye’de...

TOKİ eliyle ilk konutlar Nurdağı ve İslahiye’de...

25.2.2023

TOKİ eliyle ilk konutlar Nurdağı ve İslahiye’de...
Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi: "Depremzedeler için ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı Gaziantep'te vurduk. Bütün çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz! TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için çalışmalar başladı." Öte yandan afet bölgesinde yapılacak afet konutları ve köy evleri hakkında da Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ve TOKİ tarafından bilgi verildi. Zeminin uygun olduğu noktalarda köy evlerinin daha erken bir tarihte tamamlanarak teslimlerinin başlayacağı vurgulandı.
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