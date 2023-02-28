DSİ personel alım sonuçları açıklandı mı? DSİ personel alım sonuç sorgulama...

Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 personel alımı yapacağını açıklamıştı. İlana başvuruda bulunanlar başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki DSİ personel alım sonuçları açıklandı mı? DSİ personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DSİ personel alımına ilişkin detaylar...

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ personel alımı sonuçlarıyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Başvuru sonuçlarıyla ilgili bilgiler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi "www.dsi.gov.tr" üzerinden de bildirilecek.



Konuyla ilgili olarak herhangi bir gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Alım yapılacak branşlar ise şu şekilde açıklanmıştı: İnşaat mühendisi (296), destek personeli (222), büro personeli (221), makine mühendisi (104), harita mühendisi (89), ziraat mühendisi (79), jeoloji mühendisi (74), meteoroloji mühendisi (33), koruma ve güvenlik görevlisi (30), çevre mühendisi (19), elektrik mühendisi (19), maden mühendisi (15), orman mühendisi (15), elektrik-elektronik mühendisi (14), jeofizik mühendisi (11), bilgisayar mühendisi (11), biyosistem mühendisi (10), kimya mühendisi (8), metalurji mühendisi (3).