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Haberler Ekonomi DSİ personel alım sonuçları açıklandı mı? DSİ personel alım sonuç sorgulama...

DSİ personel alım sonuçları açıklandı mı? DSİ personel alım sonuç sorgulama...

Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı için başvuruda bulunan binlerce kişi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. DSİ 1273 sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklanması Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti. Peki DSİ sözleşmeli personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

28.02.2023, 16:27

DSİ personel alım sonuçları açıklandı mı? DSİ personel alım sonuç sorgulama...

Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 personel alımı yapacağını açıklamıştı. İlana başvuruda bulunanlar başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki DSİ personel alım sonuçları açıklandı mı? DSİ personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DSİ personel alımına ilişkin detaylar...

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DSİ personel alımı sonuçlarıyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Başvuru sonuçlarıyla ilgili bilgiler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi "www.dsi.gov.tr" üzerinden de bildirilecek.

Konuyla ilgili olarak herhangi bir gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Alım yapılacak branşlar ise şu şekilde açıklanmıştı: İnşaat mühendisi (296), destek personeli (222), büro personeli (221), makine mühendisi (104), harita mühendisi (89), ziraat mühendisi (79), jeoloji mühendisi (74), meteoroloji mühendisi (33), koruma ve güvenlik görevlisi (30), çevre mühendisi (19), elektrik mühendisi (19), maden mühendisi (15), orman mühendisi (15), elektrik-elektronik mühendisi (14), jeofizik mühendisi (11), bilgisayar mühendisi (11), biyosistem mühendisi (10), kimya mühendisi (8), metalurji mühendisi (3).

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