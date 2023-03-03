2 ayda 244 bin konutun temeli atılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da incelemelerde bulundu. Depremin vurduğu Adıyaman'daki son duruma ilişkin bilgi alan bakanlar, daha sonra STK temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katıldı.

11 İLDE YOĞUN ÇALIŞMA

Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, deprem felaketi sonrası 11 ilde çok yoğun çalışmalar yapıldığını dile getirdi. Hayatı normal akışına çevirmek için aşamalar katedildiğini anlatan Karaismailoğlu, "Şehrimizde altyapı açısından elektirik, su, doğal gazı temin ettik. Diğer çalışmalar bir taraftan devam ediyor. Şu anda işlerimizin en önemli en başında merkezdeki enkazların kaldırılması var. Hergün 1500 üzerinde kamyon sefer yaparak buradaki enkazı şehir dışına kaldırmaya çalışıyor. İnşallah bu ay itibarıyla da hem konteyner hem diğer geçici yaşam alanları için önemli bir seviyeye getirip vatandaşımızı bir nebzede olsun rahatlatmak istiyoruz" dedi.

1.6 MİLYON BİNADA İNCELEME

Bakan Murat Kurum ise deprem felaketinin ardından tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Bakanlık olarak tüm kadro sahada olduklarını dile getiren Kurum, "Depremden zarar gören 10 ilimizde olduğu gibi Adıyaman'ımızda da çalışmalarımız büyük bir seferberlik anlayışla aralıksız devam ediyor. Prefabrik, çelik konstrüksiyon ve yığma yapılar olmak üzere geçici barınma alanlarını hızlıca inşa ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarını 7 bin personelle 11 ilde aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu. Deprem felaketinin ardından 11 ilde, 4 milyon 953 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 bin binada inceleme yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, kalıcı konutlar için yoğun çalıştıklarını vurguladı. Afet bölgesinde ilk etap inşa edilecek 319 bin konutun, tüm mikro bölgeleme, jeolojik ve zemin etüdlerinin tamamlandığını belirten Kurum, "İlk sözleşmelerimizi imzaladık. Adıyaman'da da merkez İndere, Kahta Erikdere, Besni Eskiköy, Gölbaşı Yukarıçöplü mahallelerinde 47 bin 350 konut ve 13 bin 987 köy evi inşa edeceğiz. Bölgenin zemin etütlerine başladık, inşallah mart ayında ilk kazmayı vuracağız" diye konuştu.

12 BİN KONUTA BAŞLANDI

Kurum, "1 haftada Gaziantep'te 3 bin 377, Adıyaman'da 1161, Kilis'te 645, Adana'da 590, Hatay'da 1185, Kahramanmaraş'ta 3 bin 826, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 948, Osmaniye'de 152 olmak üzere toplam 12 bin 781 konutumuzun yapımını başlatmış olduk. İnşallah önümüzdeki 2 ay içinde 11 ilimizin tamamında toplamda 244 bin 343 konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız" dedi.