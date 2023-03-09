Bankaların promosyon yarışı

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra yeni emekli olacak milyonlarca kişi banka promosyonlarını araştırmaya başladı. EYT yasasıyla 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkı elde edecek olması bankaların iştahını kabarttı. Birçok banka emekli promosyon kampanyalarında rakamlarda yenilemeye gitti ve ek ödeme imkanı sundu. EYT düzenlemesi ilk emeklilik hakkı elde edenler ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten veya emeklilik işlemleri sırasında SGK'da seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.

Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyor. Birçok banka emekli promosyon tutarlarını yeniledi. Bazı bankalar da EYT'liler için kampanya çalışmalarını sürdürüyor. Bununla beraber yeni emekli promosyon tutarlarının ilerleyen süreçte 10 bin TL'lerin üzerine çıkması bekleniyor. Emeklilerin ayrıca 2 bayramda ikramiye ve Temmuz döneminde yeniden zam alacak olması bankaların müşteri kazanma isteğini artıran diğer faktörler olarak dikkat çekiyor.

KİM NE KADAR ÖDÜYOR?

- Ziraat Bankası 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

- Halkbank 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

- Vakıfbank 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

- Emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 1.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 8.500 TL ödül fırsatı var.

- Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara ek ödemelerle 8.500 TL verilecek. Kampanya geçerlilik tarihi olarak 3-31 Mart 2023 olarak duyuruldu. Ayrıca banka prim borcu olanlara da yüzde 1,89 oranında faizle kredi imkanı veriyor.

- Denizbank da EYT'lilere özel 7.500 TL emekli promosyon kampanyası başlattı. Kampanya geçerlilik son tarihi olarak 31.12.2023 olarak duyuruldu.

- Emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarına göre koşulsuz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon alabilirsiniz. Ayrıca ING, emekli maaşı müşterilerine 1.000 TL'de bonus imkanı veriyor. Böylece emekli promosyon tutarı 8.500 TL'yi buluyor.

- İş Bankası emekli maaşını bankasına taşıyan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

- Yapı Kredi bankası emekli maaşını taşıyanlara 8.500 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi yapıyor.