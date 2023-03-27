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Haberler Ekonomi İstanbul Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

İstanbul Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

İstanbul Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı için ilan yayımladı.

27.03.2023, 10:27 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023, 10:28

İstanbul Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 6 Araştırma Görevlisi 6 Öğretim Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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