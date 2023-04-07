Manisa Mesir Macunu Festivali iptal edilmemeli

MANİSA Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Şakircan Dinç, yerel yönetimlere seslenerek, bu seneki 483. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin iptal edilmemesini istedi.

Karılacak mesirin deprem bölgesindeki vatandaşlara da gönderilmesine öneren Dinç, Manisa'nın turizmden hak ettiği geliri alması için festivalin yapılmasının önemine dikkat çekti. Dinç "Bir sene daha kaybedilmemeli. Müzik ve eğlenceden arındırılmış bir festival yapılabilir" dedi. Manisa'da bu seneki Mesir Macunu Festivali'nin ülkemizi derinden sarsan depremlerin ardından iptal edilmesi gündeme gelmişti.

CÜNEYT HASÇELİK