Bakanlığın planlarına mahkemeden durdurma

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Aya Yorgi planlarına karşı açtığı davada, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda SİT alanında kalan planın bölgenin doğal niteliği ve ekolojik değerleri açısından riskler oluşturduğu vurgulandı.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki, Dalyan ve Sakarya mahallelerinde yer alan Ayayorgi mevkiine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği geçtiğimiz yıl askıya çıkarılmıştı. Askıya çıkan planlarla birlikte tamamı "Rekreasyon Alanı" ve "Park" olarak belirlenmiş bölgedeki parsellerin büyük bir kısmı kentsel gelişme alanı olarak ayrılırken ayrıca kamusal alanlar, yeşil alanlar ve ticaret alanı ilan edilmişti. Yine plan değişikliği teklif edilen alanın yüzde 64'ü Hazineye ait taşınmazlardan oluşuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dilekçesinde planların kamu yararına aykırı olduğu ifade edilerek alanın bitişiğinde 1. derece doğal sit alanı ve 3. derece arkeolojik sit alanının bulunduğu belirtildi.

İTİRAZ DİLEKÇELERİ

Ayrıca "Alanın yerleşime açılmasının doğal yapısının bozulmasına, ulusal ölçekte tarihi, doğal ve kültürel nitelikteki Ayayorgi Koyu ve bölgesinin geri dönüşü olmayacak şekilde yok olmasına neden olacağı ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir." denildi. Çeşme Belediyesi'nin dilekçesinde ise planlama alanının yüzde 63'ünün yapılaşmaya açıldığının altı çizilerek, sadece yüzde 20,89'luk kısmının park olarak planlandığı, kaldırılan yeşil alanlarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

'REKREASYON ALANI OLARAK PLANLANDI'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın savunma yazısında ise "Bahse konu alanın rekreasyon alanı olarak planlandığı ve yaklaşık 17 yıldır herhangi bir imar uygulaması da yapılmadığı, alanın yaklaşık yüzde 56'sının Hazine taşınmazı olduğu bulunduğu belirtilerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır" ifadeleri yer aldı. Dosyayı inceleyen İzmir 4. İdare Mahkemesi bilirkişi raporu doğrultusunda yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda söz konusu planların şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan bütünlüğüne ve kamu yararına aykırı olduğu belirtildi.