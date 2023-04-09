Gençlere 9 ayda 84 bin 216 lira cep harçlığı

Hükümet bu yıl da 500 binin üzerinde gence işbaşı eğitim programlarıyla iş kapısı açarken ödemelere de 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yüzde 33 zam yapıldı. Buna göre, işbaşı eğitim programına katılan öğrencilere (iş arayan statüsündeki katılımcılar) yapılan günlük ödemeler 1 Nisan'dan itibaren 327 liraya çıkarıldı. Altı aylık program süresince gençler aylık 8506 lira olmak üzere 6 ayda 51 bin lira alacak. Geleceğin meslekleri siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı, kodlama programlarına katılan gençlere günde 359.90 lira verilecek. Dokuz ay sürecek program boyunca gençlerin eline geçecek tutar 84 bin 216 lira olacak.

İSTİHDAM İMKANI SAĞLANDI

Ortaöğretim, yükseköğretim, açık öğretim öğrencileri de bu programlara katılabiliyor. İşbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için program süresi en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. İsteğe bağlı sigorta yatıranlar da işbaşı eğitim programlarına girebiliyor. İşverenler yüzde 50 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla toplam sigortalı çalışan sayısının yüzde 30'una kadar kontenjan kullanabiliyor. İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 327,18 lira, işsizlik ödeneği alanlara günlük 163,59 lira ödenecek. Lise ve altı örgüt eğitime devam öğrenciler için günlük tutar 245,38 lira, diğer öğrenciler için ise bu tutar 327.18 lira olacak.

SİBER GÜVENLİK, KODLAMA

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için programın süresi 9 ay. Bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay sürüyor. Geleceğin meslekleri programlarına katılanlara 359,90 lira cep harçlığı ödeniyor. Genel sağlık sigortası ile iş kazası, meslek hastalığı sigortası primi program süresince İŞKUR tarafından karşılanıyor.

ÖĞRENCİLER VE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLAR DA BAŞVURABİLECEK

TÜM ortaöğretim, yükseköğretim, açık öğretim öğrencileri, işsizlik ödeneği alanlar programa başvurabiliyor. Programa katılmak için 15 yaşını doldurma, Kurum'a kayıtlı işsiz olma, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı, eşi ve son 3 ayda çalışanı olmama zorunluluğu bulunuyor. İki yıl içerisinde 320 fiili günü geçmemek ve iki program arasında 3 aylık bekleme süresine uymak şartıyla programdan tekrar yararlanabiliniyor. İşverenler kendi isteklerine bağlı olarak katılımcılara ödeme yapabiliyor (sigorta yapmamak kaydıyla) ve bu ödemelerin en fazla brüt asgari ücretin yarısına tekabül eden tutarını vergi matrahından düşebiliyor.

HAZAL ATEŞ