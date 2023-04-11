Turkmall, Çeşme’de kentsel dönüşüm için proje hazırladı

Türkiye ve dünyada 32 yıldır konut projeleri, rezidans ve alışveriş merkezlerini yaşama geçiren Turkmall, gözde tatil merkezi Çeşme'de yeni bir kentsel dönüşüm projesine imza atmaya hazırlanıyor. İzmir'in özel sektör tarafından gerçekleştirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi Forum Göztepe'yi de kente kazandıran Turkmall, şimdi de Çeşme Sakarya Mahallesi'ndeki Ege Çeşme Sitesi'nde dönüşüm için harekete geçti.Uzlaşma toplantısı Narlıdere AKM'de Ege Çeşme Sitesi sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilirken; Turkmall'un sitenin dönüşümü için hazırladığı örnek projenin ayrıntılarını A Grubu Şehir Planlamacısı Ayda Maç ve Mimar Zuhal Çulha anlatarak katılımcıların sorularını da yanıtlandı. Ege Çeşme Sitesi sakinlerinin ilgiyle izlediği uzlaşma toplantısına Turkmall adına Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eyüboğlu, Başkan Yardımcısı Mehmet Altunhan, Yönetim Kurulu Üyesi Barış Er ve diğer şirket yöneticileri katıldı. Toplam 36 dönümlük alan üzerinde yer alacak projede 360 daire yapılacağını belirten Turkmall Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eyüboğlu, şunları söyledi: "1992 yılından beri ülkemizde ve dünyada birçok prestijli alışveriş merkezi, rezidans, konut ve karma projesini yapıp teslim ettik. 32 yılda toplam 15 milyon metrekare inşaat yaptık. Şimdi de İzmir'in en eski yazlık sitelerinden Ege Çeşme Sitesi'nde yeni bir kentsel dönüşüm projesi için uzlaşma toplantısını gerçekleştiriyoruz. Ege Çeşme'de mevcudun dışında hak sahiplerinin de arsaları var. Projeye bu arsaları da katarak önemli bir metrekare avantajı yakalayacağız. Hak sahiplerinden hiçbir ücret almayacağız. Denize sıfır konumuyla dikkat çeken Ege Çeşme Sitesi'nde projeyi 18 ayda tamamlamayı hedefliyoruz. Dönüşüm tamamlandığı zaman, Ege Çeşme Sitesi kapalı otopark, sosyal tesisler, havuzlar, dinlenme alanları, mini market, spor sahaları ve peyzajıyla bölgeye de değer katacak."İzmir'e özel bir önem verdiklerini ve kentin yapı stokunun eski olması nedeniyle dönüşüme ihtiyacı olduğunu kaydeden Eyüboğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Turkmall olarak kentsel dönüşüm alanında da öncü rol üstleniyoruz. İzmir birinci derecede deprem bölgesi üzerinde. Kentin konut stoku, eski ve depreme dayanıksız. Binaları yerinde dönüştürmek hem çok maliyetli, hem de kent dokusuna bir yarar sağlamıyor. Önemli olan ada bazında, yeşil alanları, peyzajı ve Ege kentlerine yakışır bir mimariyle yeni yaşam alanları yaratabilmek. İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm projesi Forum Göztepe'yi kente kazandırmak için son aşamaya geldik. Şimdi proje de Çeşme'nin simge yapılarından olan Ege Çeşme Sitesi'nde bir dönüşüm yapmak istiyoruz. Sitedeki hak sahipleriyle bir araya gelerek projemizi anlatan bir sunum gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de site sakinlerinin talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz"