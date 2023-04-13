İzmir-Ankara otoyolu geliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı partisinin seçim beyannamesinde İzmir'e yapılan ve yapılacak yatırımlar tek tek anlatıldı. Ankara-İzmir Hızlı Tren projesinin bitirilmesinin yanı sıra İzmir-Ankara Otoyolu projesine de beyannamede yer verildi. Beyannamede, "Ankara-İzmir Otoyolu (Sivrihisar-İzmir Kesimi) projesinin yapımını tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız" denildi. Beyannamede İzmir'e de geniş yer verildi.

TAMAMLANAN PROJELER:

İZMİR'de yaşanan depremde yıkılan binaların olduğu alanların tamamında; yerinde, hızlı ve gönüllü dönüşümle, İzmir tarihinin en büyük dönüşümü tamamlandı.

İZMİR'in kent tarihinde önemli bir yer tutan Tekel Fabrikaları'nın restorasyonunu bitirerek bu eseri kültür ve sanat merkezi olarak hizmete sunulacak.

YENİ Evim Finansman Programı çerçevesinde 1. Bölge olan İstanbul'da 5 Milyon TL; 2. bölgedeki illerde (Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla) 3 Milyon TL; 3. bölgedeki illerde ise 2 Milyon TL'ye kadar finansman sağlandı.

SANAYİDE verimlilik ve dijital dönüşümü hızlandırmak için Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Kayseri, Mersin ve Gaziantep'te yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri kuruldu.

YAP İşlet Devret Modeli (YİD) ile yapımı tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbulİzmir Otolu, Ankara-Niğde Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli hizmete açıldı.

BAŞTA dar ve sabit gelirli vatandaşların tatil ihtiyacını karşılamak üzere 5 yıldız konforunda Ücretsiz Halk Plajları Projesi başlatıldı. Bu kapsamda, Antalya, Muğla ve İzmir illerimizde 10 ücretsiz halk plajı vatandaşın hizmetine sunuldu.

YAPILACAK PROJELER:

SEÇİM beyannamesinin yapılacak projeler bölümünde ise şu ifadeler yer aldı:

2035 yılına kadar ülkemizin otoyol ağını tamamlamayı hedefliyoruz.

Bu kapsamda Samsun- Mersin Otoyolu, Trabzon-Habur Otoyolu, Bozüyük-Afyonkarahisar Otoyolu, Çeşmeli-Erdemli- Silifke-Taşucu Otoyolu), Denizli-Burdur-Antalya Otoyolu, Gerede-Ilgaz Otoyolu, Gerede-Merzifon-Gürbulak Otoyolu (Ilgaz-Merzifon Kesimi), Gerede-Merzifon-Gürbulak Otoyolu (Merzifon-Gürbulak Kesimi), Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu (Çanakkale-Savaştepe Kesimi), Sivrihisar-Bursa Otoyolu, Şanlıurfa-Habur Otoyolu (Diyarbakır Bağlantı Yolu Dahil), Afyon-Burdur Otoyolu, Alanya- Silifke Otoyolu, Delice-Samsun Otoyolu, Ankara-İzmir Otoyolu (Sivrihisar-İzmir Kesimi) projelerini tamamlayıp milletimizin hizmetine sunacağız.

2028 yılına kadar İzmir-Ankara HT (Hızlı Tren), Halkalı-Kapıkule HT, İstanbul Havalimanı-Çatalca HT, Adapazarı-Gebze-YSS-Halkalı HT, Karaman-Ulukışla HT, Adana- Toprakkale-Bahçe-Nurdağ- Başpınar HT, Aksaray-Ulukışla HT, Ulukışla-Yenice HT, Bandırma- Bursa-Osmaneli HT, Adana- Mersin HT, Sivas-Erzincan HT, Yerköy-Kayseri HT, Bursa-Gemlik HT, Mürşitpınar-Şanlıurfa HT, Aliağa-Çandarlı-Bergama HT, Selçuk-Ortaklar-Aydın HT, Aydın-Denizli HT, Çetinkaya- Malatya HT, Konya-Seydişehir- Antalya HT, Delice-Çorum HT, Sivas-Çetinkaya HT, Aksaray- Konya HT, Gaziantep-Şanlıurfa HT, Bandırma-Balıkesir HT ve Balıkesir-Bergama HT projelerini hayata geçireceğiz.

KENT tarımı vizyonumuzun en önemli unsuru olan ve hükümetlerimiz döneminde ilk kez uygulamaya başladığımız Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi proje sayısını 57'ye çıkardık. Avrupa'nın en büyük Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas OSB'sini İzmir Dikili'de inşa ediyoruz.

MICHELIN rehberine İstanbul ilimize ilave olarak Antalya, İzmir başta olmak üzere en az 5 ilimizi dâhil edeceğiz.

TÜRKİYE'NİN en büyük üç şehri olan İstanbul, Ankara, İzmir'e ilave olarak Bursa ile Adana- Mersin'in metropol özelliklerini destekleyeceğiz.

TEKSTİL, dokuma, petrokimya ve tarıma dayalı sanayiinin öne çıktığı Ege bölgemizde Çandarlı Limanı yapım projemizi hayata geçirerek İzmir Limanımızla birlikte Afyon'dan Aydın'a, Manisa'dan Denizli'ye kadar İç Ege'deki üretim merkezlerini limanlarımıza daha hızlı bağlamış olacağız.

YURT dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik başta İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir olmak üzere farklı illerimizde yeni TOKİ projeleri başlatacağız.