İstanbul Finans Merkezi’nde Berat Albayrak imzası! ’İstanbul’a çok yakışacak’

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi (İFM) bankalar etabı bugün hizmete açılıyor. İFM, 1.3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak.

PROJEDE BERAT ALBAYRAK İMZASI

Ekonominin kalbini İstanbul'da attıracak olan İFM'nin yapılış sürecinde Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da önemli bir payı bulunuyor.

Albayrak 2020 yılında Türkiye'de sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğinin altını çizmiş, enstürman çeşitliliğini artırmak için kolları sıvadıklarını duyurmuştu. İstanbul Finans Merkezi'ni işaret eden Albayrak, "İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak" ifadelerini kullanmıştı.

ÇOK KRİTİK BİR ZAMANDA ÇOK KRİTİK BİR ROL İFA EDECEK

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuya ilişkin geçmiş dönemde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk günden itibaren ifade etiğimiz değişen ve dönüşen yeni finansal mimarisinin en önemli yapı taşı burası olacak. İstanbul Finans Merkezi Projesi fiziksel bir inşaat projesinin önüne geçerek, özellikle yeni yüzyılın, finansal rekabetin dünyadaki küresel likidite akışlarının değiştiği bir dönemde çok kritik bir zamanda çok kritik bir rol ifa edecek. Bunu 2019'un Ekim ayında ifade ediyorum. Buraya not düşelim. İnşallah bittiğinde ve o süreci yaşadığımızda göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye ekonomisinin büyümesine katkıda bulunacak ve finansal piyasaların gelişimini destekleyecek ürünlerin ve araçların merkezi haline gelecek İstanbul Finans Merkezi içerisinde; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türkiye Sigorta ve İŞ GYO ofisleri bulunuyor.

PROJEDE OFİSLER VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ KAPASİTESİNİN ÇOK DAHA ÜZERİNDE TALEP TOPLADI

Merkezde son teknoloji ile donatılmış 21 ofis binası bulunuyor. Ofisler ve alışveriş merkezi açılışın çok öncesinden kapasitesinin çok daha üzerinde talep topladı. A sınıfı binalarda tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayan proje, dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeli ile tasarlandı. Projede tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleri ile donatıldı.

Merkezdeki ofis çalışanlarıyla birlikte her gün 100 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen alışveriş merkezinde yerli ve yabancı dünyaca ünlü restoran ve perakende markalarının mağazaları yer alacak. Açık havada, toplam 3,3 kilometre uzunluğundaki cadde, sokak ve meydanlara yayılmış şekilde iki katta alışveriş imkanı sağlayacak. AVM içerisinde, gün boyu gastronomi, giyim, teknoloji, sanat, eğlence ve diğer perakende kategorileriyle geniş hizmet ve marka yelpazesi sunulacak.

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