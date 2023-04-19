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Haberler Ekonomi ‘Akkuyu Nükleer Santrali güvenli sisteme sahip’

Akkuyu Nükleer Santrali güvenli sisteme sahip’

19.4.2023

Gazete

‘Akkuyu Nükleer Santrali güvenli sisteme sahip’
MERSİN'DE inşa edilen ve ülkenin ilk santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), güvenliğin öncelikli olacağı bir tasarımla hayata geçiriliyor. Basınçlı su tipi bu reaktörler, 1200 MW kapasiteli 3+ Nesil reaktörlere ait ve dünyanın en gelişmiş güvenlik sistemlerine sahip. Uzmanlar, 3+ Nesil VVER-1200 tipi dört reaktörün depreme karşı dayanıklı olduğunu belirtirken, söz konusu reaktörlerin aktif ve pasif güvenlik sistemlerinin kombinasyonuna sahip olduğu, dolayısıyla elektrik kesildiğinde reaktörlerin kendiliğinden durduğu vurguladı.
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