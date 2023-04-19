Ramazan Bayramı’nda Ege dolup taşacak

İÇ turizmin önde gelen bölgelerinden Ege'deki otellerde Ramazan Bayramı'nda yüzde 90 ile 100 seviyesinde doluluğa ulaşılması bekleniyor. Kazdağları, antik kentleri ve doğal dokusuyla öne çıkan Kuzey Ege ve Şeytan Sofrası, plajları, adaları, koyları, tarihi taş evleri, yemekleri, temiz havası, zeytin yeşili ile mavinin buluştuğu turistik ilçe Ayvalık, bayram tatilinde yüzde 100'e yakın bir doluluk oranını yakalamayı hedefliyor.

HER BÜTÇEYE UYGUN

MUĞLA'NIN turistik ilçesi Bodrum'da da, Ramazan Bayramı tatilinde, otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'yi yakaladı. Her bütçeye uygun tatil fırsatının olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Ara tatilinin ve bayramın birleşmesiyle 9 günlük tatil imkanı hepimiz için bir avantaj. 9 günlük bayram tatilinde Bodrum'un değişik yerlerinde konserler verilecek ve oteller bu süre içerisinde hizmet verecek. Hava durumu da o dönemde iyi görünüyor. Bayram için rezervasyonlar elverişli. Oteller hazır, açık olan otellerde müsaitlik mevcuttur. Kişi başı gecelik fiyatlar 2 bin 500 liradan başlıyor, 20 bin liralara kadar çıkıyor" dedi.

SUAT SALGIN