Türkiye enerjide bağımsızlığını kazandı

Karadeniz'deki rezervden bir yıl süreyle hanelere ücret alınmadan aktarılacak gaz, uluslararası basında gündem oldu. Batı medyasının önemli basın organları Türkiye'nin enerji alanındaki bağımsızlığını artırdığına dikkat çekti. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlar, uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı.



SINIRSIZ DOĞALGAZ VURGUSU

Londra Reuters, "Erdoğan, Karadeniz'e ilk saha sevkiyatından sonra ücretsiz gaz sundu" başlığıyla verdiği haberde, "Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen rezervden karadaki santrale ilk doğalgaz sevkiyatını başlattı. 14 Mayıs seçimlerinden önce hane halkı için ücretsiz doğalgaz sağlama sözü verdi. Hükümet, büyük enerji ve altyapı projelerini sergiledi. Erdoğan, tüm hanelerin tüketimi için sınırsız doğalgazın önümüzdeki ay ücretsiz olacağını söyledi" ifadeleri kullanıldı. Yine Londra merkezli Middle East Eye'ın "Türkiye, enerjideki bağımsızlığını artırıyor" haberinde ise, "Erdoğan yerleşim bölgelerine ücretsiz Karadeniz gazı sundu" manşetini attı. Türkiye'nin söz konusu gaz rezerviyle enerjideki bağımsızlığını artırdığına dikkat çekildi. Erdoğan'ın, hanelere ücretsiz gaz dağıtımına ilişkin sözlerine yer verilirken, hane başına 625 lira tasarruf edileceğini söyledi. Konut mutfak ve banyolarındaki gaz tüketiminin de bir yıl boyunca ücretsiz olacağı ve ayda yaklaşık 25 metreküp dağıtılacağı belirtildi. Hesaplamaların ise, 125 lira tasarruf sağlayacağı vurgulandı. Fransa basınından Rfi, "Erdoğan, Karadeniz'den ilk doğalgaz sevkiyatını başlattı" diyerek okurlarını bilgilendirdi. Erdoğan'ın "Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda tarihi bir adımdan" söz ettiği aktarılırken, "Tam kapasiteye ulaşıldığında ülkenin gaz ihtiyacının yüzde 30'unu Karadeniz rezervleri sayesinde karşılanacağı" ifadesine yer verildi.



AVRUPA'YA İHRAÇ PLANLARI

Bloomberg ise, Türkiye'nin Avrupa'ya gaz ihraç etme planına dikkati çekti. ABD merkezli Bloomberg, Erdoğan'ın, hane halkına bir yıl süreyle doğalgaz faturalarında indirim sözü verdiğini belirtip, "Ücretsiz olacak miktar her hane için aylık 25 metreküp. Yerli gaz, gelecek ay hanelere ulaşacak. Türkiye Petrolleri, gelecekte bu hacmin bir kısmını Avrupa'ya ihraç etmeyi umuyor. Gerekirse iç piyasaya da öncelik verecek" denildi. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua ise, "Türkiye, ülkenin enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlayan amiral gemisi projesi kapsamında Karadeniz sahasından doğalgaz sevkiyatına başladı" dedi. Sakarya sahasının başlangıçta günde 10 milyon metreküp doğalgaz üreteceği, ikinci aşamada 2028 yılı civarında 40 milyon metreküpe çıkmasının beklendiği kaydedildi. Almanya'da yayınlanan ekonomi gazetesi Handelsblatt, Erdoğan'ın, halka ücretsiz doğalgaz arzını duyurduğuna dair haberi paylaşarak, doğalgaz santralinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, önümüzdeki ay tüm haneler için sınırsız miktar olacağını söyledi. Bundan sonra gaz, ayda 25 metreküp tüketime kadar ücretsiz olacağı vurgulandı.

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