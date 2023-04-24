  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Serbest bölge kurucuları güçlerini birleştirdi

Serbest bölge kurucuları güçlerini birleştirdi

24.4.2023

Gazete

Serbest bölge kurucuları güçlerini birleştirdi
Yılda 11 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren ve toplamda 91 bin kişiyi istihdam eden serbest bölgeler, Türkiye'ye daha çok doğrudan yatırım çekmek amacıyla Serbest Bölgeler Kurucu ve İşleticileri Derneği (SEBKİDER) çatışı altında güçlerini birleştirdi. Türkiye'deki 19 serbest bölgenin de temsil edildiği SEBKİDER'in, 14 Nisan tarihinde Ankara'daki dernek merkezinde gerçekleşen ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) Genel Müdürü Yusuf Kılınç seçildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA