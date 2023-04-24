Serbest bölge kurucuları güçlerini birleştirdi

Yılda 11 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren ve toplamda 91 bin kişiyi istihdam eden serbest bölgeler, Türkiye'ye daha çok doğrudan yatırım çekmek amacıyla Serbest Bölgeler Kurucu ve İşleticileri Derneği (SEBKİDER) çatışı altında güçlerini birleştirdi. Türkiye'deki 19 serbest bölgenin de temsil edildiği SEBKİDER'in, 14 Nisan tarihinde Ankara'daki dernek merkezinde gerçekleşen ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) Genel Müdürü Yusuf Kılınç seçildi.

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