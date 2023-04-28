Yüksek Hızlı Tren’e vatandaştan büyük ilgi

ANKARA-SİVAS Yüksek Hızlı Treni'nin ilk ücretsiz yolcuları, Ankara'ya gitmek üzere Sivas'tan hareket etti. Vatandaşlar YHT Garı'nda yoğunluk oluşturdu.

'ÇOK BÜYÜK BİR NİMET'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın hızlı trenin mayıs sonuna kadar ücretsiz olduğunu açıklamasının ardından internet üzerinden rezervasyon yaptıran vatandaşlar, YHT Garı'nda ve bilet gişesi önünde yoğunluk oluşturdu. Yolcular, bilet kontrolünün ardından bindikleri trenle Ankara'ya doğru yola çıktı. Seyahat eden vatandaşlar, hizmetten son derece memnun.

İlk kez hızlı trene bindiğini belirten Saliha Kaya isimli vatandaş, "Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. Bahattin Danış ise, "Allah devletimize zeval vermesin, Cumhurbaşkanı'mızı her türlü bela ve hastalıklardan korusun. Bu Sivas için büyük nimet" diye konuştu.