Esenler’e teknopark ve bilim merkezi yapılacak

Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi'nin temeli atılırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Esenler Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek Esenler Bilim Merkezi'nin de protokol imza töreni gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknopark Esenler'de onlarca teknolojinin geliştirilip hayata geçirileceğini belirterek, "Bu teknoloji geliştirme bölgesi sayesinde 10 binin üzerinde doğrudan ve dolaylı istihdamın bu bölgede oluşabileceğini öngörüyoruz. Sonuçta ne olacak biliyor musunuz? Esenler, Türkiye'nin gerçek manada ilk akıllı şehri olacak." dedi. Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi'nin temeli atılırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Esenler Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek Esenler Bilim Merkezi'nin de protokolü imzalandı. Temeli atılan yerleşkenin inşaatı başladı. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 21 yıldır inşa ettikleri altyapılar üzerinde artık vatandaşların on yıllardır hasret duyduğu milli teknolojilerin yükseldiğini ifade ederek, SİHA'ların, TCG Anadolu'nun, Kızıl Elma'nın, ATAK ve Gökbey helikopterin, elektrikli lokomotifin, Altay tankının ve İMECE uydusunun vatandaşları heyecanlandırdığını ve

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