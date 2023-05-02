Eve teslim Togg’lar ilk sahipleriyle buluştu

Türkiye'nin gururu ve teknoloji harikası Togg, üretim aşamasından teslim aşamasına kadar her konuda ezber bozmaya devam ediyor. Önce devlet erkanına ve kamu kurumlarına verilen Togg, satışa açılarak çekiliş yapıldı. Yerli otomobili almak isteyenler birbirleriyle yarıştı. Çekiliş sonucunda Togg'u almaya hak kazanan talipliler paralarını yatırıp geri sayıma geçti. Son olarak Togg T10X modelini 7 ilde hak kazanan kullanıcılara teslim etti.



BÜYÜK HEYECAN

Böylece yıllardır süren özlem son buldu. Vatandaşlar, yerli otomobil hayaline Togg ile kavuştu. T10X için kura çekimlerinde hak kazanan 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmesi saniye saniye kayıt altına alındı. Akıllı araçlarını alan aileler kadar Togg teslimat tırlarının geçtiği mahalle ve girdiği sokaklardaki herkes büyük heyecan yaşadı. Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya, Oltu Kocaeli, Gemlik Bursa, Isparta, İstanbul ve İzmir şehirlerindeki ilk kullanıcılarının evlerine teslim edildi.

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