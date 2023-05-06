THY’nin yeni rotası Palermo

TÜRK Hava Yolları (THY), İtalya'nın tarihi turizm şehirlerinden Palermo'ya İstanbul'dan direkt uçuş başlattı. İstanbul'dan sabah 06.45'te havalanan TK 1373 sefer sayılı ilk uçak Palermo Havalimanı'na yerel saatle 8.30'da iniş yaptı. Burada düzenlenen törende Palermo Havalimanı Genel Müdürü Natalie Chieppa ve Havalimanı Başkanı Salvatore Burrafato, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile gelen heyeti çiçeklerle karşıladı. İlk uçağın karşılanması ve hatıra fotoğrafı çekimi sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bilal Ekşi, "Dünyada 344'üncü, İtalya'da ise 9'uncu uçuş noktamız olan Palermo'yu uçuş ağımıza katmaktan memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

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