45 bin öğretmene atama müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "45 Bin Öğretmen Atama Töreni"nde yaptığı konuşmada, bu gurur gününde öğretmenlerle beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Atamasını gerçekleştirecekleri 45 bin öğretmenin her birini ayrı ayrı tebrik ederek, görev yerlerinde başarılar dileyen Erdoğan, önceki hafta 4 bin 134 engelli öğretmenin atamasını yaptıklarını, böylece son 10 yılda toplam 12 bin 98 engelli öğretmeni öğrencileriyle buluşturduklarını kaydetti.

EĞİTİM ORDUSU GÜÇLENDİ

Bugün eğitim ordusunu daha da güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, ülkede 2002'de yaklaşık 500 bin öğretmenin olduğunu, artık bu sayının 1 milyon 200 bine ulaştığını aktardı. Başkan Erdoğan, "Böyle palavrayla 'Biz şu kadar öğretmen atadık, şu kadar öğretmen atayacağız.' filan demekle bu iş olmuyor. Tarihinde ne yaptın. Ne kadar öğretmen atadınız, bunları söyleyelim? Yok böyle bir şey. Ama biz yaptıklarımızı söylüyoruz" diye konuştu.

Şu andaki mevcut öğretmen sayısının yüzde 75'inden fazlasını kendilerinin atadıklarını vurgulayan Erdoğan, "Sizlerle birlikte ataması yapılan öğretmen sayısı 800 bini buluyor. Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını da bugün gerçekleştiriyoruz. Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı, deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek. İnşallah sizlerin de çabalarıyla fedakarlıklarıyla bölgenin yaralarını kısa sürede saracağız. Hep söylediğim gibi 50 bini aşkın canımızı toprağa verdiğimiz bu büyük felaketin üstesinden asrın dayanışmasıyla birlikte geleceğiz" dedi.

ASLAN PAYI EĞİTİMİN

Hazırladıkları bütçelerin tamamında aslan payını hep eğitime ayırdıklarını belirten Erdoğan, "Eğitimde altyapı eksikleri giderilmeden kalitenin yakalanamayacağı gerçeğinden hareketle tarihi nitelikte pek çok adım attık. Toplam eğitim bütçemizi 651 milyar liraya yükselttik" dedi.