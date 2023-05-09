Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak! İşte başvuru şartları ve tarihi...

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacak. Başvuruda bulunamak isteyenler başvuru şartlarını ve detaylarını araştırıyor. Peki 2023 Sahil Güvenlik Uzman Erbaş başvuru şartları ve tarihleri nedir? İşte SGK uzman erbaş başvuru ekranı e-Devlet...

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

1. Türk vatandaşı ve erkek olmak.



2. En az lise mezunu olmak.



3. 2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).



4. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içinde olanlar için 2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).



5. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.



6. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (09 Mayıs 2018 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).



7. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda yer alan uygun nitelik belgesi almak.



8. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri, yüzme testi, uygulamalı sınav ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.



9. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık raporu almak.



10.Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.



11. Askerî okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebep ile çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak.



12. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.



13. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzundaki (Mayıs 2023) diğer şartları taşıyor olmak.

İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi:09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)