2023 yılı kurbanlık fiyatları belli oldu

KURBAN Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte fiyat araştırmaları da yapılmaya başlandı. Dini vazifesinin yerine getirmek isteyenler, büyükbaş ve küçükbaşın ne kadar olduğunu sorguluyor. Bu yıl Kurban Bayramı 29 Haziran'da başlayıp 2 Temmuz Pazar günü sona erecek. 2023 yılında bir koyunun ortalama fiyatının tahminen 6 ile 12 bin TL arasında olması bekleniyor. 2023 yılında ortalama bir ton dana fiyatının 50.000 ile 100.000 TL arasında olması bekleniyor. Ancak, bu fiyatlar bölgeye ve hayvanın özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Özellikle yatırım yapmak isteyenlerin bu fiyatları yakından takip etmeleri ve doğru bir değerlendirme yapmaları önemli.

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