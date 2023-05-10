Her Millet Bahçesi yeni bir nefes alanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, 10 Temmuz 2018 tarihinde göreve başlamasının ardından hayata geçirdiği ilk projelerden birisi "Millet Bahçeleri Projesi" oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk 100 günlük icraat planı kapsamında bulunan "Millet Bahçeleri Projeleri" arasındaki ilk millet bahçeleri olan Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcı ve Baruthane Millet Bahçeleri'nin açılışı 17 Kasım 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "81 ilde 81 milyon metrekare" millet bahçesi" hedefiyle yürütülen projeyle, Cumhuriyet tarihimizin en büyük yeşil alan adımı olan millet bahçelerinin şu anda 314'ünde çalışmalar devam ederken toplamda 484 millet bahçesi vatandaşların hizmetine sunuluyor. 2018'den bu yana ise Türkiye'de 170 millet bahçesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

EN BÜYÜĞÜ İSTANBUL'DA

Türkiye'nin en büyük şehir parkı ise Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak hizmete girecek. 499 bin metrekarelik ilk etabı hizmete açılan İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, yaklaşık 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanı bol, içinde sosyal donatıları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları olan büyük bir şehir parkı olacak. Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün misafirlerini ağırlamaya başlıyor. Millet bahçesinin ilk etabında yetişkin ve çocuklar için oyun alanları, kütüphaneler, sıfır atık atölyeleri, müzik dinleti alanları kuruldu. Yaklaşık 13 bin metre yürüyüş yolu olacak bahçede, İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç da yer alıyor.

9 AYRI GİRİŞİ OLACAK

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde seralar ve bostanlar olacak. Bu seralarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek. Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Suyu denilen bir yapay dere bulunacak. Ayrıca dere kenarlarında seyir terasları, burada piknik yapılabilecek alanlar, dinlenme alanları oluşacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Güney- Kuzey istikametinde 2,5 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğu için bu uzunlukta da bisiklet ve yürüyüş yolları bulunacak. 2022 Mayıs ayında çalışmaları başlayan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde şu anda altyapı imalatlarının yüzde 95'ine yakını bitmiş durumda. Yolların yüzde 90'a yakını tamamlandı. Yeşil alanda ağaç dikim faaliyetlerine devam ediliyor.

"BETON DÖKECEKLER DEDİLER BİZ AĞAÇLAR DİKTİK!"

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin olarak şunları söyledi: "Ne dediler? 'Bina dikecekler, beton dökecekler, otel yapacaklar.' Biz ne yaptık? Ağaçlar diktik, milletin olanı milletin hizmetine sunduk. İlk etabını açtığımız Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz tamamlandığında İstanbul'umuzun yeşil koridoru olacak."

33 ADET YAPILIYOR

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da yeşil alan miktarını arttırmak için tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor. İstanbul'da 34.643 metrekarelik Güngören Millet Bahçesi, 290.616 metrekarelik Fatih Kara Surları Millet Bahçesi, 158.839 metrekarelik Ümraniye Osmangazi Korusu Millet Bahçesi, Kartal Millet Bahçesi, 67.100 metrekarelik Sultanbeyli Millet Bahçesi, 243 bin İstanbul Arnavutköy Millet Bahçesi, 11.900 metrekarelik İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Millet Bahçesi'nin yapım aşaması devam ediyor.

- 39.870 metrekarelik Bayrampaşa Millet Bahçesi, 215.178 metrekarelik Samandıra Aydos Ormanı Millet Bahçesi, 20 bin metrekarelik Güngören Güneştepe Millet Bahçesi, 173.252 metrekarelik İstanbul Beşiktaş Millet Bahçesi, 275 bin metrekarelik Sancaktepe Samandıra Millet Bahçesi, 37.381 Silivri Millet Bahçesi, 75.660 metrekarelik Üsküdar Çocuk Köyü Millet Bahçesi'nin de yapımı tamamlanınca vatandaşa nefes aldıracak.

- 644.888 metrekarelik Şile Ayazma Plajı Millet Bahçesi, 299.333 metrekarelik İstanbul Beykoz Millet Bahçesi, 28.200 metrekarelik Pendik Burla Biraderler Korusu Millet Bahçesi, 60.522 metrekarelik Kâğıthane Millet Bahçesi B tipi Mesire, 62.230 metrekarelik Bağcılar Sevgi Ormanı Millet Bahçesi, 162.043 metrekarelik Sultangazi Cebeci Millet Bahçesi, 154.563 metrekarelik Alibeyköy Millet Bahçesi ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesiyle birlikte 21 millet bahçesi yapım aşamasında.

200 MİLYON METREKARE

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre hedef 2023 yılında toplam yeşil alan miktarını 500 millet bahçesiyle 81 milyon metrekareye çıkarmak. Türkiye genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden 484 millet bahçesi ile şuan itibariyle 73 milyon 304 bin 878 metrekare alana, yani hedefin yüzde 91'ine ulaşıldı. 2028 yılına kadar oluşturulacak 500 millet bahçesi ile de toplam yeşil alan miktarını 200 milyon metrekare büyüklüğe ulaştırmak hedeflenirken, ülkemize toplamda 10 yılda 1.000 millet bahçesi kazandırarak kişi başı yeşil alan miktarı 15 metrekareye kadar yükseltilmesi amaçlanıyor.

HER KÖŞEDE YEŞİL ALAN

TÜRKİYE genelindeki 484 millet bahçesinden yapım, ihale, projelendirme ve yer seçimi yapılan millet bahçelerinin metrekare olarak dağılımı şu şekilde:

- 121 millet bahçesinin açılışı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 49 tane millet bahçesi ise açılışa hazır hale geldi. Tamamlanan millet bahçeleri toplam 20 milyon 484 bin 882 metrekarelik alanda yer alıyor.

- YAPIM aşamasındaki 155 millet bahçesi, 28 milyon 584 bin 536 metrekare yeşil alan

- İHALE aşamasındaki 8 millet bahçesi 3 milyon 397 bin 890 metrekarelik yeşil alan

- PROJELENDİRME aşamasındaki 75 millet bahçesi 14 milyon 853 bin 838 metrekarelik yeşil alan

- YER seçimi yapılan 76 millet bahçesi 5 milyon 983 bin 730 metrekarelik yeşil alanda olmak üzere;

- TOPLAMDA 484 millet bahçesi 73 milyon 304 bin 878 metrekare alanı kapsamaktadır.

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