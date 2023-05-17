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Haberler Ekonomi Novada Menemen’de kapaklar umuda dönüşüyor

Novada Menemen’de kapaklar umuda dönüşüyor

Kuzey Ege’nin açık havada alışveriş imkanı sunan tek AVM’si Novada Menemen Alışveriş Merkezi ile Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) beraber yürüttüğü “KAPAKLAR UMUDA DÖNÜŞÜYOR” kampanyası ile engelleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor

17.5.2023

Gazete

Novada Menemen’de kapaklar umuda dönüşüyor

Novada Menemen'de "Kapaklar umuda dönüşüyor" kampanyası büyük ilgi görüyor. 2023 yıl sonuna kadar devam edecek olan kampanya dahilinde her türlü ve her renkten kapak bağışı kabul ediliyor.

OMURİLİK FELÇLİLERİ İÇİN
Yapılan açıklamada, "(Şampuan kapağı, diş macunu kapağı, deodorant kapağı, yoğurt kapağı, su şişesi kapakları vb.) Alışveriş Merkezi içerisinde farklı alanlarda toplama kutuları konumlandırılarak, 500 kg'a ulaştığında manuel tekerlekli sandalye, 4,5 tona ulaştığında ise akülü tekerlekli sandalye bağışına dönüşecektir" denildi. 2023 yıl sonuna kadar devam edecek olan "Kapaklar umuda dönüşüyor" kampanya kapsamında Novada Menemen AVM'de toplanacak kapaklar Omurilik felçlileri için tekerlekli sandalye alınması planlanıyor. Novada Menemen Alışveriş Merkezi'nde Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile beraber yürüttüğü Kapaklar umuda dönüşüyor Kampanyası'na getirilen kapaklar tartılıp yabancı maddelerden ayrıştırılıp, teslim edilecek. Elde edilen gelirler ile ihtiyaç sahiplerinin tekerlekli sandalye satım alımları gerçekleştirilip ihtiyaç sahiplerine verilecek.

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