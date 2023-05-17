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Haberler Ekonomi “Yapılandırma çok avantajlar sağlıyor”

“Yapılandırma çok avantajlar sağlıyor”

17.5.2023

Gazete

“Yapılandırma çok avantajlar sağlıyor”
MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Mayıs ayı DOST MECLİSİ toplantısında "7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Programa İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı konuk olarak katılarak MÜSİAD üyelerine bilgilendirmede bulundu. İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Mayıs'a başvuru yapmasını belirterek "Yapılandırma kaçırılmayacak fırsatlar içeriyor, bundan istifade edelim" diye konuştu.
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