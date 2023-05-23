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Haberler Ekonomi Orjin Grup Tire’ye GES santrali kuracak

Orjin Grup Tire’ye GES santrali kuracak

23.5.2023

Gazete

Orjin Grup Tire’ye GES santrali kuracak
ORJİN Grup, İzmir'in Tire ilçesinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurma kararı aldı. Ortakları arasında, Zafer Yıldırım ve Zafer Kurşun'un olduğu İstinye Park'ın sahibi Orjin Grup, Tire'nin Hasançavuşlar köyünde 542 milyon TL tutarında yatırım yaparak kuracağı güneş enerji santral için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kısa süre önce ÇED olumlu kararı verdi. Toplam, 27,63 hektar ve 20,48 hektar büyüklüğündeki iki parsele 542 milyon TL'lik yatırımla iki ayrı güneş enerji santrali yapması planlıyor. Yatırımı gerçekleştircek olan Orjin Grup'un, İstinye Park AVM'nin de yatırımcısı olduğu öğrenildi.

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