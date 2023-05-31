Özgener’in planları yeniden Konak’ta

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in ortağı olduğu Artı Üç Yapı A.Ş'ye ait Konak Alsancak'ta bulunan eski Tekel Fabrikası arazisine ait imar planları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda Konak Belediyesi Meclisi'nden geçen planlar konumu nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun da onayı sunulmuştu. Ancak planlar Kurul'dan veto yedi. Kurulun kararı doğrultusunda planlarda değişiklik yapan şirket yeni planları Konak Belediyesi Meclisi'ne sundu. Yeni binlik planların 1 Haziran günü toplanacak Konak Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısında İmar Planı Komisyonu'na gönderilmesi bekleniyor.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Gündem maddesine göre : Parsel malikleri vekili tarafından, Mimar Sinan Mahallesi, 1823 ada, 17 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı ve eki İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı doğrultusunda yeniden düzenlenerek 1/1000 ölçekli planlara yönelik açılan davada önemli bir gelişme yaşanmıştı. Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İzmir şubelerinin açtığı dava sonucu İzmir 5'inci İdaresi Mahkemesi Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 Şubat 2021 tarihinde onadığı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğini iptal etmişti. İstinafa taşınan yerel mahkemenin kararını Bölge İdare Mahkemesi bozmuştu.

2009 YILINDA SATILMIŞTI

Mahmut Özgener ile İzmir iş dünyasının önde gelen ailelerinden Gürel ve Alibertiler'in kurduğu Artı Üç Yapı A.Ş., 2009'da ÖİB'ten Alsancak'taki 7 bin 699 metrekarelik eski tütün deposu arsasını 14 milyon 750 bin liraya almıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yeni planında yükseklik 8 kata düşürülüp inşaat yoğunluğu da yüzde 20-25 azaltıldı. Parselin 'ticaretturizm- konut alanı" olarak belirlenmesinin üst ölçekli plan hükümleriyle uyumsuz olduğu ifade edildi.

KİMLER ORTAK?

TİCARET sicil kayıtlarına göre 2009 yılında kurulan Artıüç Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ortakları arasında İzmir Ticaret Odası Başkanı Özgener ile birlikte İzmir Fiat Bayisi Rikardo Aliberti, Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. ortaklarından İlhan Feyzi Gürel, Gürel Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mahru Gürel Ağdanlı ile Kütaş- Teekanne Şirketi Genel Müdürü Mehmet Gürel Kapani yer alıyor.