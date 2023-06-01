Jeotermal Sera Projesi 150 kisiye istihdam saglayacak

Manisa'nın Kula ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle 128 milyon liralık devlet yatırımıyla hayata geçirilecek jeotermal sera projesiyle ilk etapta 150 kişiye iş imkânı sağlanacak ve yıllık 2 bin ton domates üretilecek. Kula Belediyesi ve 3 bakanlığın desteklediği proje Şehitlioğlu Mahallesi yakınlarında yüksek potansiyele sahip sıcak su kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla 135 bin metrekare alanda hayata geçiriliyor. Bölgedeki çiftçilere seracılık ve termal kaynakların kullanımı konusunda örnek olacak çalışmayla 4 ay sonra üretime başlanması hedefleniyor.



CÜNEYT HASÇELİK

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