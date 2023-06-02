Tarım Kredi Marketleri’nde indirime devam

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, her ay olduğu gibi haziran ayına da özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde haziran ayı güncel indirimli ürünler listesinde birçok önemli kategoride büyük indirimlere gidildiği görüldü. 1-15 Haziran tarihleri arasında yağ, süt, tavuk ve et gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor. 1 kg buğday unu 13,95 TL, 5 litrelik zeytinyağı 490 TL, 1 kg piliç fileto 82,90 TL, 1 kg tost peyniri 125 TL, 300 gram dana sosis ise 62 TL'den raflardaki yerini aldı.

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